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الثقافة

مصر وألمانيا تحتفلان بذكرى ميلاد الموسيقار بيتهوفن

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 11:35 ص
إيناس عبد الدايم
إيناس عبد الدايم
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تسلمت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم والمايسترو أحمد الصعيدي النوتة الموسيقية لأوبرا "فيديليو" من تأليف لودڤيج فان بيتهوڤن من سفير ألمانيا بالقاهرة الدكتور سيريل ﭼان نون، وذلك في احتفالية بدار الأوبرا المصرية بحضور مدير دار الأوبرا مجدي صابر بمناسبة حلول الذكرى الـ(250) لميلاد بيتهوڤن لعام 2020.

وذكر بيان لسفارة ألمانيا بالقاهرة اليوم الثلاثاء، أنه بإعارة تلك النوتة للجانب المصري، تشارك كل من ألمانيا ومصر في إحياء ذكرى ذلك المؤلف الموسيقي الفذ بمناسبة ذكرى ميلاده الـ(250)، وتبعثان في الوقت ذاته برسالة تؤكد عمق العلاقات الثقافية بين البلدين.. مشيرًا إلى أن دار الأوبرا المصرية بالقاهرة تنوي إدراج أوبرا "فيديليو" في خطة عروضها وتقديمها على مسرح دار الأوبرا يوم 27 مارس 2021.

ونقل البيان عن نون قوله "لقد استشرف بيتهوڤن بموسيقاه دروبًا جديدة ولا يزال حتى يومنا هذا مصدر إلهام للبشر في جميع بقاع الأرض.

كما أن بيتهوڤن يمثل لي- بصفتي مواطنًا ألمانيًا وأوروبيًا- أهمية خاصة أخرى. لقد أبدع بتلحينه لقصيدة الفرح عملًا موسيقيًا وقع الاختيار عليه ليعبر عن قيم السلام والحرية والتضامن تعبيرًا موسيقيًا في نشيد الاتحاد الأوروبي. ومن ثم فإنه لمن دواعي سروري اليوم أن أجلب قطعة صغيرة من بيتهوڤن إلى مصر بتسليم هذه النوتة الموسيقية إعلاءً لتلك القيم".

يشار إلى أن ألمانيا والعالم أجمع يحتفلان بحلول الذكرى الـ(250) لميلاد المؤلف الموسيقي لودڤيج فان بيتهوڤن الذي ولد في مدينة بون. لقد كان بيتهوڤن فنانًا درج على إعادة اختراع نفسه بين الحين والحين، فنانًا أوسع في حدود الموسيقى، وعندما كان يفعل ذلك كان يضع قيم مجتمعه موضع تساؤل. ولم تفقد موسيقاه أيًا من حضورها، وتعد أعماله الموسيقية من أكثر الأعمال عزفًا في جميع أنحاء العالم.

ومن ثم فإن المبادرة التي أطلقتها الحكومة الاتحادية الألمانية تحت شعار "بيتهوڤن 2020، انطلاقًا من موسيقى بيتهوڤن تسعى إلى لم شمل البشر في ألمانيا وحول العالم وتشجيع المشاريع الثقافية والفنية الابتكارية؛ ونظرًا لظروف جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فإن البرنامج سوف يستمر ممتدًا إلى قلب عام 2021.

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