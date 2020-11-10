استمرار أعمال تبطين الترع بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم تكثيف حملات المتابعة الدورية لكافة القطاعات الخدمية والمشروعات الجاري تنفيذها بمراكز وقرى المحافظة وتكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز بالمرور والمتابعة للتأكد من جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والخدمات الصحية والتعليمية والبيئية وخدمات الكهرباء والإنارة والنظافة والتنسيق الحضاري.وأكد تقديم كافة سبل الدعم وتذليل العقبات التي قد تواجه تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة الطرق الممكنة، لافتًا إلى أهمية التنسيق وتضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لتطوير الخدمات والنهوض بالبنية الأساسية والمرافق بالقرى والمراكز ورفع كفاءتها تنفيذا لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.وقام المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد بجولة تفقدية لمتابعة أعمال النظافة وتمهيد ورصف الطرق بقرى مركز أبوتيج فضلًا عن متابعة نسب الإنجاز ومتابعة تبطين الترع والمصارف الجاري تنفيذه بنطاق قرى مركز أبوتيج.وذلك لمتابعة نهو الأعمال في التوقيتات المحددة ووفقًا للمواصفات الفنية المقررة بالإضافة إلى متابعة تنفيذ أعمال طلاء واجهات المنازل والتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد حيث رافقه خلال الجولة يسرى كامل رئيس مركز ومدينة أبوتيج مؤكدًا على استمرار المرور لكافة القطاعات الخدمية ومتابعة سير العمل بها.