مقتل زعيم نقابي بارز في هجوم لمسلحين جنوب غرب باكستان

أعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل الزعيم النقابي البارز داد تارين، إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلحين كانوا يستقلون دراجة نارية، وذلك خارج مسجد جنوب غرب البلاد قبل فرارهم من موقع الحادث.ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن المسئول البارز بالشرطة ظريف خان، قوله إن المهاجمين أطلقوا النار على تارين أثناء خروجه من المسجد في قرية "باشين" بإقليم "بلوشستان"، مشيرًا إلى أن السلطات المعنية باشرت في التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث ومعرفة الجناة.من جانبها، نددت نقابة التجار بمقتل تارين، وقالت إن المتاجر والأسواق ستظل مغلقة في مدينة "كويتا" اليوم احتجاجًا على هذا الحادث.ولم تعلن أي جهة أو جماعة مسئوليتها عن هذا الهجوم حتى الآن.