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مصر

تعاون بين «التضامن» و«جامعة حلوان» لتطوير العشوائيات

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 11:44 ص
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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وقعت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة وجامعة حلوان، من أجل تنفيذ الخطة الخاصة بتطوير العشوائيات وتنمية البيئة والمجتمع.

ويأتى هذا البروتوكول في إطار التزام الدولة بتنفيذ ما تضمنه الدستور الصادر عام 2014 بشأن وضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات وإعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق وتحسين حياة المواطنين والصحة العامة، والاهتمام برعاية محدودي الدخل، فضلًا عن تطوير المناطق العشوائية ذات الخطورة وغير الآمنة، والاهتمام بالأبعاد الاجتماعية لكل المواطنين ذات الصلة بذلك خاصة غير القادرين لتوفير حياة كريمة لهم.

ويعد هذا البروتوكول بمثابة توثيق لشراكة مجتمعية بين الطرفين محددة المهام والمسئوليات كل في حدود اختصاصه، تأكيدًا على ما تقتضيه ظروف المجتمع المصري والأهمية البالغة لبناء الإنسان خاصة في المناطق العشوائية لتحقيق الاستدامة وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وتلتزم وزارة التضامن بتفعيل التدخلات العاجلة بالمناطق العشوائية المراد التدخل فيها والواقعة في نطاق عمل جامعة حلوان، بالإضافة إلى العمل على أكثر الأعداد للأسر القاطنة بالمناطق العشوائية المقرر التدخل فيها، وتوجيه القطاعات التابعة للوزارة للمساهمة في توفير الاحتياجات الخاصة بالأسر بهذه المناطق وفق الإمكانات المتاحة للعمل على دعم هذه الأسر ومعاونتها للعيش وفق حياة كريمة، وتكثيف التدخل بمبادرات الوزارة ذات البعد الاجتماعي والبيئي والصحي والاقتصادي لخدمة أهالينا بالمناطق المشار إليها بالبروتوكول.

وتلتزم جامعة حلوان بتحديد المناطق العشوائية المراد التدخل فيها والواقعة في نطاق عمل الجامعة، كما تقوم بحصر الأسر القاطنة بالمنطقة العشوائية المراد التدخل فيها، وتصنيفهم وفق عدة مؤشرات (الدخل ومصادره، المستوى التعليمي، الفئات العمرية، النوع، المهارات، الحرف، المطلقات، الأرامل، المهجورات، المرأة المعيلة، الأطفال والشباب الذين لا يزالون يستكملون دراستهم.. إلخ)، وحصر احتياجات الأسر بهذه المناطق والبدء الفوري في منطقة كفرالعلو محل اهتمام الجامعة، بالإضافة إلى قيام مركز رصد بجامعة حلوان بدراسة المشكلات المجتمعية بالمناطق محل الدراسة، وتقديم وعرض وإتاحة البيانات والمعلومات والتقارير والدراسات الصادرة من المركز والجامعة والمتعلقة بموضوع البروتوكول.

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