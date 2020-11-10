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محافظات

محافظ القليوبية مشروع تطوير بنها: سيغير وجه العاصمة

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 11:22 ص
عبد الحميد الهجان
عبد الحميد الهجان
كتب صلاح حسنى
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أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أن مشروع تطوير كورنيش وشوارع مدينة بنها مشروعا متكاملا ويعد أحد المشروعات الطموحة التي ستغير وجه عاصمة القليوبية بنها، من خلال إعادة الوجه الحضاري لها خصوصا في المناطق المطلة على النيل، فضلا عن تطوير الشوارع الرئيسية تطويرا كاملا ليشمل أعمال الإنارة والتشجير واللاند سكيب وأماكن إستراحات وممشى المواطنين مؤكدا ان المحافظة تعتزم علي تحويل مدينة بنها الي مدينة مميزة وذات طابع خاص يليق بها ومكانتها التاريخية.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجرها المحافظ اليوم بشارع فريدا ندا وشارع مسجد ناصر وكورنيش مدينة بنها وممشي المواطنين الجاري إنشاءه بحضور المهندسة سميرة العيوطي نائب رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى القائم علي أعمال تطوير شارع فريد ندا

ووجه المحافظ بسرعة الإنتهاء من أعمال التطوير وفق التصميمات المعتمدة لعودة إنتظام الحركة المرورية للسيارات مشددا علي ضروة وضع جدول زمني للإنتهاء من المشروع بالكامل.

وخلال الجولة أكد المحافظ أنه سيتم إلغاء كافة الأسلاك الكهربية الموجودة بالشوارع الرئيسية وتحويلها إلى مسارات أرضية يتم عزلها لمزيد من المظهر والتنسيق الحضاري وزراعة أشجار زينة ونخيل بشكل متناسق مع أعمال التطوير والاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء، وأن يتم دهان واجهات المباني المطلة على الشارع لإحداث نقلة حضارية للمدينة

منوها أنه سيتم تطوير الكورنيش مدينة بنها علي النيل ليكون متنفسا حضاريا للمواطنين من خلال تطوير سور الكورنيش وإنشاء مدرجات وبرجولات وأماكن لإستراحات المواطنين للاستمتاع برؤية مياه النيل.

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