قوات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينيين من جنين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم أربعة فلسطينيين من محافظة جنين.ونقلت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت نايف حسني القاضي من بلدة سيلة الظهر، ومحمد أحمد حمارشة من بلدة يعبد، بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها، مشيرةً إلى اعتقال براء أبونعسة وحبيب سعيد بالقرب من حاجز الجلمة العسكري شمال شرقي جنين.