مازن الغرباوي: تنشيط الحركة المسرحية هدف مهرجان شرم الشيخ الشبابي

قال المخرج مازن الغرباوي، رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، أن هناك عددا من الأهداف التي يأخذها المهرجان بشكل جاد ومهم، مشيرًا إلى أن الدورة الخامسة من المهرجان تهدف إلى تنشيط الحركة المسرحية علي مستوى مصر والتضافر مع الحركات المسرحية العالمية.وأضاف رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، في تصريحات لـ "الدستور"، مؤكدًا، أن المهرجان يهدف أيضًا إلى استهداف شباب الجامعات العالمية لتغيير الفئة العمرية التي ترتاد مدينة شرم الشيخ، مشيرًا أن الهدف الأهم أيضًا هو تنشيط السياحة بمدينة شرم الشيخ، إضافة إلى تبادل الخبرات مع كافة العناصر من كافة الدول الأجنبية، وإثبات للعالم أجمع أن مصر بلد حاضن للفن والثقافة.و أكد "الغرباوي" أن المهرجان يحاول استقطاب أكاديميات مسرحية عالمية، ويفتح آفاق واسعة لخلق سوق دولي ثقافي سياحي سنوي بمدينة شرم الشيخ.وتنطلق الدورة الخامسة في الفترة ما بين 16- 20 نوفمبر الجارى بمدينة السلام شرم الشيخ، بحضور محافظة جنوب سيناء وتحت رعايته، وبدعم من الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.