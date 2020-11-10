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محافظات

مستشفى طنطا التعليمي يخصص عيادة لمتابعة مرضى ما بعد كورونا

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 11:25 ص
الدكتور محمود سليم
الدكتور محمود سليم
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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قال الدكتور محمود سليم، مدير المستشفى التعليمي العالمي بجامعة طنطا، إنه تم تخصيص أول عيادة لمتابعة المشاكل الصحية للمصابين بعد الاستشفاء من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مدير المستشفى التعليمي العالمي أن عيادة متابعة مرضى ما بعد فيروس كورونا المستجد، سوف تعمل اليوم الثلاثاء من الساعة الثانية ظهرًا حتى السادسة مساءً بالعيادات الخارجية المسائية بالمستشفى، مشيرًا إلى أن العيادة يشرف عليها الدكتور محمد حنتيرة، أستاذ الأمراض الصدرية ومدير المستشفى الرئيسي بجامعة طنطا.

من ناحيته قال الدكتور أحمد غنيم، عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، على الدور الرائد الذي تقوم به إدارة المستشفيات الجامعية من تطبيق خطة الإجراءات الاحترازية المشددة، وتقديم كل سبل الدعم والرعاية الصحية وتوفير أماكن العلاج للمصابين، وكذلك لكل المنتسبين لأسرة جامعة طنطا من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب.

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