رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 الموافق 24 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الأصوات الذهبية» بقصر بشتاك.. الخميس

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 11:30 ص
قصر الأمير بشتاك
قصر الأمير بشتاك بشارع المعز
آلاء حسن
طباعة
بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، يقيم بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء الخميس المقبل، حفله الشهري لدعم الموهوبين الفائزين في مسابقة الصوت الذهبي في دوراته الخمس الماضية.

يتضمن برنامج الحفل عددًا من الأغاني الخاصة بذكرى المولد النبوي الشريف، بالإضافة إلى عدد من أغاني الزمن الجميل يؤديها عدد من الأصوات الذهبية، حيث يشارك من الأصوات الذهبية أسماء الجمل وأغنية "القلب يعشق كل جميل"، كريم حراجي وأغنية "كم ناشد المختار ربه"، بالإضافة إلى باقة من أغاني الزمن الجميل، ضيف شرف الحفل الفنان إبراهيم راشد، ويشدو بأغنيات "لجل النبي"، "طلع البدر علينا"، والحفل قيادة الدكتور مدحت عبدالسميع.

يأتي الحفل في إطار دعم قطاع الصندوق للأصوات الذهبية التي فازت على مدار الدورات الخمس من مسابقة "الأصوات الذهبية" بإقامة حفل شهري يشارك فيه عدد من المواهب الذهبية.

موضوعات متعلقة

انفراد| حسن صقر يشكل «مجلس الزمالك».. وحسن شحاتة في مقعد العضوية

بعد إصابة فايق عزب به.. ما هو مرض المارسا القاتل؟

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 10-11-2020

الصور

image description

«دمياط» تبحث تذليل عقبات الاستثمار

image description

تعيين 3 أساتذة و7 مساعدين بعدد من كليات جامعة أسيوط

image description

محافظ الدقهلية يدشن حملة للقضاء على الطفيليات المعوية بين التلاميذ

image description

حملة مكبرة لتجميل ورفع كفاءة الكباري العلوية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يعتمد المخطط الاستراتيجي لمدينة أبوتيج

الأكثر قراءة

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

«كده عيب».. إلهام شاهين تغادر مهرجان الإسكندرية السينمائي

طرح 1011 وحدة سكنية بمساحات مختلفة في 5 مدن جديدة

انفراد| حسن صقر يشكل «مجلس الزمالك».. وحسن شحاتة في مقعد العضوية

إنفوجراف

image description

«مارسا».. تفاصيل مرض فايق العزب (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

نجم الساعة

أحمد زاهر: لن أقدم «فتحى البرنس» فى عمل مستقل.. و«مبحبش أقلد حتى نفسى»

منوعات

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

سقوط شهب «الثوريات» على الأرض غدًا

فرنسا تساهم في بناء أول مدرسة حربية بالكونغو الديمقراطية

الغذاء والدواء الأمريكية تمنح ترخيصًا لعقار جديد مضاد لكورونا

أيام زمان

صباح رفضت لأنها راقصة.. وصية بديعة مصابنى التى تجاهلها الجميع

«مقابل 18 ألف دولار».. حكاية عرض سينمائي على الملك فاروق للخروج من أزمة مالية

«حافية القدمين والتقليد ملوش رجلين».. أسرار من حياة الراقصة سامية جمال

حكاية الحرب بين الألمان والإنجليز على كوكب الشرق وموسيقار الأجيال

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
سنين عجاف
القس. رفعت فكرى
بناء الإنسان وبناء العالم
لواء.حمدى البطران
السلطة والفوضى
لواء. محسن الفحام
جيل جديد للعطاء
المزيد

الثقافة

مصر وألمانيا تحتفلان بذكرى ميلاد الموسيقار بيتهوفن

«الأصوات الذهبية» بقصر بشتاك.. الخميس

لقاء ثقافي وحكي لتلاميذ المدارس بمركز طلعت حرب

«مسرح صلاح عبد الصبور» في اللقاء الأسبوعي لنادي الأدب بأسيوط