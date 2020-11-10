«الأصوات الذهبية» بقصر بشتاك.. الخميس

بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، يقيم بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء الخميس المقبل، حفله الشهري لدعم الموهوبين الفائزين في مسابقة الصوت الذهبي في دوراته الخمس الماضية.يتضمن برنامج الحفل عددًا من الأغاني الخاصة بذكرى المولد النبوي الشريف، بالإضافة إلى عدد من أغاني الزمن الجميل يؤديها عدد من الأصوات الذهبية، حيث يشارك من الأصوات الذهبية أسماء الجمل وأغنية "القلب يعشق كل جميل"، كريم حراجي وأغنية "كم ناشد المختار ربه"، بالإضافة إلى باقة من أغاني الزمن الجميل، ضيف شرف الحفل الفنان إبراهيم راشد، ويشدو بأغنيات "لجل النبي"، "طلع البدر علينا"، والحفل قيادة الدكتور مدحت عبدالسميع.يأتي الحفل في إطار دعم قطاع الصندوق للأصوات الذهبية التي فازت على مدار الدورات الخمس من مسابقة "الأصوات الذهبية" بإقامة حفل شهري يشارك فيه عدد من المواهب الذهبية.