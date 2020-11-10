368 وفاة و20 ألف إصابة جديدة بكورونا في روسيا

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الثلاثاء عن تسجيل 368 حالة وفاة و20977 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.ونقل موقع "روسيا اليوم" عن غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد ارتفع إلى مليون و817109 إصابات، كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 31161 حالة وفاة.وتماثل 15600 مريض للشفاء من العدوى في روسيا منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين مليونًا و350741 شخصًا، مع بقاء 435207 حالات نشطة.