«دي بتكسب دهب»..قصة فيديو الراقصة «لوردينا» في مدرسة بقنا

«بداية القصة»

«المدرس يعلق»

«التعليم ترد»

لم يمر كثيرا على واقعة مشاهدة بعض الطلاب للراقصة لوردينا في المنوفية، حتى تكررت ولكن هذه المرة لطلاب ومعلمهم يشاهدون فيديو للراقصة على الشاشة الذكية لمدرسة بمحافظة قنا.بدأت القصة عندما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهر خلاله مُعلم ومعه طالبين يشاهدان الفنانة الاستعراضية البرازيلية "لورديانا"، الأمر الذي أثار سخرية الكثيرين.«دي رقاصة بتكسب دهب» كلمات قالها المعلم خلال حوار غير مفهوم دار بينه وبين الطالبين في حين ان مدرس الفصل لم يبدي انزعاجا مما يحدث، وشارك معهم في مشاهدة الفيديو.ردت "التعليم" أنه جاري التحقيق في الواقعة التي ظهر فيها مدرس الرياضيات، وطالبين داخل مدرسة الشهيد خيرت الثانوية بنين بنجع حمادي، محافظة قنا.كان قد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو يظهر فيه اثنين من الطلاب ومعهم معلم داخل الفصل يشاهدون على الشاشة التفاعلية فيديو للراقصة التي كانت حديث السوشيال ميديا وتدعى لورديانا.