مقتل 10 من مسلحي طالبان في غارة جوية جنوب أفغانستان

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم الثلاثاء مقتل 10 من مسلحي طالبان في غارة جوية شنتها القوات الجوية في إقليم هلمند جنوب البلاد.وقالت وزارة الدفاع - في بيان نقلته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية - إن القوات الجوية استهدفت تجمعا لمقاتلي طالبان كانوا يخططون لمهاجمة مواقع قوات الأمن الليلة الماضية.. وأضاف البيان أن الغارة الجوية وقعت في منطقة نهر السراج في إقليم هلمند الجنوبي.وفي الآونة الأخيرة، اشتدت الضربات الجوية لقوات الدفاع الأفغانية ضد الحركة مع اتساع نطاق هجمات طالبان على مواقع قوات الأمن.