إسبانيا: 20 مليون جرعة من لقاح «فايزر» ضد كورونا

قال وزير الصحة الإسباني سالفادور إيا، أنه يتوقع الحصول على 20 مليون جرعة من لقاح {فايزر} لتطعيم 10 ملايين شخص، وفقًا لفضائية " سكاي نيوز ".وتوقع وزير الصحة الإسباني، وصول أول دفعة من لقاحات {فايزر} إلى إسبانيا بداية العام المقبل.أعلنت وزارة الصحة الإسبانية عن أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد زاد الثلاثاء الماضي بواقع 55019 حالة، في أكبر زيادة يومية منذ بدء الجائحة.وأشارت بيانات الوزارة إلى أن الوفيات زادت بواقع 379 حالة ليصل الإجمالي إلى 36257 في البلاد منذ بدء الجائحة.وعدد حالات الوفاة المسجل الإثنين الماضي، هو الأكبر في يوم واحد خلال الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا، لكنه ما زال أقل بكثير من العدد القياسي وقت ذروة الموجة الأولى في أواخر مارس الماضي، الذي بلغ قرابة 900 حالة.