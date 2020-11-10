«تجار المحمول»: 10% نمو مبيعات الهواتف الذكية خلال 3 أشهر

كشف المهندس محمد طلعت رئيس شعبة تجار المحمول بالغرف التجارية، أن سوق مبيعات أجهزة الهواتف الذكية في مصر نمى بنسبة 10% خلال 3 أشهر الماضية "أغسطس- أكتوبر"، مشيرا إلى أن هناك إقبال من المصريين على شراء الهواتف الذكية مع بدء العام الدراسي الجديد.وأكد طلعت في تصريحات لـ«الدستور» أن سوق الهواتف المحمول استعادة عافيته بعد أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشيرًا إلى أن الربع الأخير للعام الجاري "أكتوبر - ديسمبر" سيواصل معدلات النمو، مرجحا أن يشهد القطاع تطوير تكنولوجيات جديدة خلال العام المقبل.وقال طلعت إن مبيعات الهواتف الذكية خلال النصف الأول للعام الجاري تأثر سلبا بسبب تداعيات جائحة كورونا على الأسواق وما تبعها من إغلاق كامل للمطارات والموانئ وتوقف عمليات الشحن، موضحا أن حجم مبيعات السوق خلال آخر شهرين تجاوز مليون وحدة.وبلغ حجم مبيعات سوق الهواتف الذكية خلال عام 2019 نحو 19 مليون وحدة بقيمة 46 مليار جنيه من المتوقع أن تنخفض خلال العام الجاري.