ارتفاع إصابات كورونا لـ108 آلاف في أرمينيا

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أرمينيا إلى 108 آلاف و687 حالة، وذلك عقب تسجيل 1221 حالة إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الثلاثاء أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 1609 حالات، وذلك عقب تسجيل 29 حالة وفاة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.