الذهب يقفز 1% مع عودة التركيز على السياسة النقدية

صعد الذهب واحدا بالمئة اليوم الثلاثاء بعد تراجع حاد في الجلسة السابقة مع عودة التركيز إلى احتمال اتخاذ المزيد من إجراءات التحفيز النقدي لإنعاش اقتصاد عالمي لا يزال يعاني من تداعيات جائحة كوفيد-19.وبحلول الساعة 0605 بتوقيت جرينتش، قفز الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 1881.39 دولار للأوقية (الأونصة)، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.3 بالمئة إلى 1878.70 دولارللأوقية.وتراجعت الأسعار 5.2 بالمئة أمس الاثنين بعدما قالت شركة فايزر الأمريكية إن لقاحها التجريبي لمرض كوفيد-19 تتجاوز نسبة فعاليته 90 بالمئة استنادا لنتائج تجارب أولية.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.2 بالمئة إلى 24.12 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 868.45 دولار للأوقية.وزاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2484.67 دولار للأوقية.