بلغاريا تسجل رقما قياسيا في إصابات ووفيات كورونا

سجلت بلغاريا رقما قياسيا في الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لأول مرة منذ بدء الجائحة حيث بلغ 3 آلاف و818 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، إلى جانب 106 وفيات.وأفادت بوابة البيانات الموحدة في بلغاريا - حسبما أوردته وكالة أنباء (صوفيا) البلغارية اليوم الثلاثاء - بأن عدد الحالات النشطة حاليا في بلغاريا يبلغ 51 ألفا و922 حالة، مضيفة أن عدد المرضى الذين يحتاجون إلى تلقي العلاج بالمستشفيات ارتفع إلى 4004 أشخاص، من بينهم 270 حالة يعانون من حالة مرضية خطيرة ويتلقون العلاج بوحدات العناية المركزة، فيما تعافى 875 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية.يذكر أن العاصمة صوفيا كانت قد شهدت مجددا العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بالفيروس التاجي تليها بلوفديف ثم فارنا.