ارتفاع إصابات كورونا لـ479 ألفا في أوكرانيا
الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 09:40 ص
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ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أوكرانيا إلى 479 ألفا و197 حالة، وذلك عقب تسجيل 10 آلاف و179 حالة إصابة جديدة.
وذكرت قناة (يورونيوز) الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 8 آلاف و756 حالة، وذلك عقب تسجيل 191 حالة وفاة جديدة.
وذكرت قناة (يورونيوز) الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 8 آلاف و756 حالة، وذلك عقب تسجيل 191 حالة وفاة جديدة.