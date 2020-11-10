ارتفاع إصابات كورونا لـ479 ألفا في أوكرانيا

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أوكرانيا إلى 479 ألفا و197 حالة، وذلك عقب تسجيل 10 آلاف و179 حالة إصابة جديدة.وذكرت قناة (يورونيوز) الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 8 آلاف و756 حالة، وذلك عقب تسجيل 191 حالة وفاة جديدة.