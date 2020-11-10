إثر احتجاجات نوفمبر.. عقوبات أمريكية على مسؤولين إيرانيين

تسعى الولايات المتحدة الامريكية، خلال هذه الفترة، لفرض عقوبات امريكية جديدة على ايران، تزامنًا مع ذكرى احتجاجات نوفمبر العام الماضي.وكشفت مصادر مصطلعة لوكالة "رويترز" الإخبارية، أن العقوبات ستشمل مسؤولين إيرانيين متورطين في حملة قمع المحتجين العام الماضي.وبحسب التقریر، قالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن العقوبات ستفرض في ذكرى قمع احتجاجات نوفمبر 2019، والتي تعتبر أكثر الاحتجاجات الشعبية دموية منذ ثورة 1979.وقال مصدر لـ"رويترز"، إن العقوبات التي ستُنفّذ الأسبوع المقبل، تشمل مجموعة واسعة من الإجراءات ضد عدة أفراد وعشرات الكيانات الإيرانية.وبحسب التقرير، امتنعت وزارة الخارجية الأميركية والبعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة عن التعليق حتى الآن.وأوضحت الوكالة الإخبارية، أن التحضير لهذه العقوبات بدأ قبل بضعة أشهر، حيث تعتزم واشنطن فرض عقوبات على المتورطين في قتل المدنيين.وذكر أحد المصادر أن الأفراد الذين ستعاقبهم الولايات المتحدة سيكونون من مسؤولي الأمن والحكومة في إيران.