الليرة التركية تتراجع 3.8%

تراجع سعر صرف الليرة التركية اليوم الثلاثاء بنسبة 3.8% مقابل الدولار، بعدما أنهت التعاملات يوم أمس على ارتفاع بـ5.5%، وكان أعلى ارتفاع يومي منذ عام 2018.ووفقا لبيانات وكالة "بلومبرج" للأنباء فإن سعر الليرة بلغ 3612ر8 ليرة لكل دولار عند الساعة التاسعة صباحا و26 دقيقة.وعين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الليلة الماضية الوزير السابق لطفي ألوان ليكون وزيرا للخزانة والمالية خلفا لبراءت ألبيرق، صهر أردوغان، الذي استقال بشكل غير متوقع.كما أقال أردوغان مؤخرا محافظ البنك المركزي مراد أويصال وعين ناجي إقبال محافظا جديدا للبنك.