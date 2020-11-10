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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

وزيرة التضامن تدشن «مودة» للعام الدراسي الجديد

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 09:34 ص
جريدة الدستور
ولاء جمال
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تشهد نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة وجامعة حلوان، من أجل تنفيذ الخطة الخاصة بتطوير العشوائيات وتنمية البيئة والمجتمع وذلك بمقر الجامعة.

كما تقوم وزيرة التضامن خلال زيارتها لجامعة حلوان ايضًا بتدشين مشروع مودة للعام الدراسي 2020- 2021، حيث تشهد عرض فيلم تسجيلي عن نشاط المشروع وعرض أنشطة المشروع بجامعة حلوان، وكذلك عرض (on line) لـ 22 تدريبًا يتم بالتوازى فى كافة كليات الجامعة.

كما تفتتح نيفين القباج "بيت التطوع" التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وذلك علي هامش توقيع البرتوكول وتدشين البرنامج.

الجدير بالذكر أن مشروع "مودة" تُنفّذه وزارة التضامن الاجتماعي بتكليف من رئيس الجمهورية، لارتفاع معدلات الطلاق في مصر.

ويهدف المشروع إلى الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المُقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري وفض المنازعات بما يُساهِم في خفض معدلات الطلاق.

ويشار إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي قد قامت بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التعليم العالي لتنفيذ البرنامج فى الجامعات والمعاهد فى فبراير 2019، كما تم إعداد دليل علمي للبرنامج وتم اعتماده من المجلس الأعلى للجامعات وتم تعميمه بدءًا من العام الدراسي 2019-2020.

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