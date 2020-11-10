564 إصابة جديدة بكورونا في كازاخستان

سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان، اليوم الثلاثاء، 564 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 117 ألفا و336 حالة.وقالت وزارة الصحة -في بيان نقلته وكالة أنباء "كازين فورم" الكازاخية على موقعها الإلكتروني- إن البلاد سجلت في الوقت ذاته 326 حالة شفاء تام من الفيروس، وهو ما زاد عن رقم المتعافين بالأمس؛ حيث تماثل 175 مريضًا بكورونا فقط للشفاء التام؛ ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس التاجي -في هذه الدولة الواقعة بوسط قارة آسيا- حتى الآن إلى 108 آلاف و169 حالة شفاء.