مقتل وإصابة 24 شخصا في هجوم بسيارة مفخخة بأفغانستان

أعلن حاكم إقليم "فارياب" الأفغاني نقيب الله فائق، اليوم الثلاثاء، مقتل 4 من أفراد الشرطة وإصابة 20 آخرين بينهم مدنيون في هجوم بسيارة مفخخة تم تنفيذه بالإقليم.وقال فائق، حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية، إن الهجوم نفذته حركة "طالبان" حيث قامت عناصر تابعة لها بتفجير السيارة المحملة بالمتفجرات بالقرب من قوات الشرطة بمنطقة "ألمار"، مشيرا إلى أن عشرات المنازل والمتاجر القريبة من المنطقة قد تضررت من شدة الانفجار.وأضاف أن الهجوم أعقبه اشتباكات مسلحة بين مجموعة من المهاجمين وقوات الأمن استمرت لعدة ساعات.ولم تعلن أي جهة أو جماعة مسئوليتها عن هذا الهجوم حتى الآن بما في ذلك حركة "طالبان".