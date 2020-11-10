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الكرازة

«الأرثودكسية اليونانية» بأستراليا تحتفل بالعيد المئوى لنياحة القديس نكتاريوس

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 09:18 ص
جريدة الدستور
مونيكا جرجس- ماريان رسمى
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احتفلت الكنيسة الأرثودكسية اليونانية بأستراليا بالعيد المئوي لنياحة القديس نكتاريوس العجائبي، أسقف الخمس مدن الليبية وباليوبيل الذهبي لتأسيس كنيسته في حي بيرويد بمدينة سيدني عاصمة نيو ساوث ويلز.

وترأس الاحتفالات الحبر الجليل الأنبا مكاريوس، جرينيزاكيس مطران ورئيس أساقفة الكنيسة بأستراليا.

وبدأ الاحتفال بصلاة العشية وانتهى بالقداس الإلهي، وشارك في الاحتفالات أساقفة، كهنة، شمامسة؛ بالإضافة إلى 50 شخص فقط من شعب الكنيسة في كل خدمة طبقًا للإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومة الأسترالية فى مواجهة فيروس كورونا.

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