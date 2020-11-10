أسقف أسيوط يترأس القداس الإلهي بكاتدرائية الملاك ميخائيل

ترأس الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، صباح اليوم، صلاة القداس الإلهي بكاتدرائية الملاك ميخائيل بمحافظة أسيوط.وخلال ترؤسه صلاة القداس الإلهي التزمت الإيبارشية بكافة الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، من حيث التباعد الإجتماعي وارتداء الكمامات وفردا في كل دكة.وفي سياق آخر، أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في وقت سابق لها، تفاصيل استمرار الخدمات والقدسات والأنشطة الكنسية اعتبارًا من يوم 1 نوفمبر 2020، على ألا تزيد نسبة المشاركين فيه عن 25% من سعة الكنيسة (أي فرد واحد فقط في كل دكة)، مع تطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية.