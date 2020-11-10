فتح صناديق الاقتراع في الانتخابات النيابية الأردنية

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في الأردن في الانتخابات النيابية، التي تقام في ظروف استثنائية فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، اليوم الثلاثاء.وفتحت أبواب مراكز الاقتراع عند الساعة السابعة صباحا في محافظات المملكة الــ 12، ومن المقرر ان يستمر التصويت حتى الساعة السابعة مساء.ودعي أربعة ملايين و640 ألف ناخب، من أصل عشرة ملايين عدد سكان البلاد إلى التصويت، ويتنافس 1674 مرشحا بينهم 360 سيدة على مقاعد مجلس النواب الـ 130 والتي خصص 15 مقعدا منها للنساء.وتجري الانتخابات على أساس التمثيل النسبي في قائمة مفتوحة لـ 23 دائرة انتخابية تراوح بين ثلاثة وتسعة مقاعد.وانتشر 53 ألف عنصر أمني في عموم محافظات المملكة لضمان أمن العملية الانتخابية، في 1880 مركز اقتراع، وفق ضوابط صحية موضوعة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وحددت السلطات آلية معينة لإدلاء الناخب بصوته لتفادي نقل العدوى، أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بحيث يدخل إلى مركز الاقتراع ويغادر من دون لمس أي شخص أو اداة.