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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا تسجل 15 ألف إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 08:50 ص
الصحة الألمانية
الصحة الألمانية
وكالات
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أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم الثلاثاء، أن عدد الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 15 ألفا و332 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبحسب بيانات المعهد، فإن عدد الإصابات الجديدة اليوم زاد بواقع نحو ألفي حالة مقارنة، بأمس الاثنين ومقارنة بالثلاثاء الماضي، وسجل المعهد تقريبا نفس عدد الإصابات الجديدة، بواقع 15 ألفا و352 حالة.

وعادة ما تكون الأرقام المسجلة يومي الأحد والاثنين أقل من المعتاد، بسبب عدم تسليم بعض الإدارات الصحية بيانات الإصابات الجديدة لمعهد "روبرت كوخ" في عطلة نهاية الأسبوع، وسجلت ألمانيا أعلى عدد في الإصابات اليومية يوم السبت الماضي بواقع 23 ألفا و399 إصابة.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 687 ألفا و200 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 11 ألفا و506 حالات، بزيادة قدرها 154 حالة مقارنة بأمس الاثنين. وكانت الزيادة أمس الاثنين
تبلغ 63 حالة مقارنة بأول أمس الأحد. وبلغ عدد المتعافين نحو 441 ألفا و200 حالة.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الاثنين 98ر0، ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى نحو 10 أفراد آخرين في المتوسط.

ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.

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