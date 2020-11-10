اليابان تمدد مدة مهمة قوات مكافحة القرصنة سواحل الصومال

مددت الحكومة اليابانية مهمة قوة الدفاع الذاتي البحرية لمكافحة القرصنة، قبالة سواحل الصومال لمدة عام.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الثلاثاء، أن قرار تمديد المهمة جاء في اجتماع لمجلس الوزراء عقد اليوم، مضيفة أنه تقرر زيادة عدد الأفراد المشاركين في المهمة، تحسبا لأي تأثير محتمل من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).يشار إلى أن اليابان نشرت مدمرات وطائرات دورية لحراسة السفن التجارية في المنطقة بموجب قانون مكافحة القرصنة منذ عام 2009، ومن المقرر أن تنتهي المهمة الحالية يوم الخميس من الأسبوع المقبل.