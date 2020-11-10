رئيس وزراء أرمينيا يؤكد أنه فى البلاد ويواصل آداء مهامه

أكد رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان صباح اليوم الثلاثاء أنه موجود في البلاد ويواصل أداء مهام منصبه، تزامنا مع احتجاجات عارمة في البلاد رفضًا لاتفاق وقف إطلاق النار.وحسبما أفادت وكالة أنباء تاس، أضاف باشينيان: "كل من يثق بي، يجب أن يستعد للنضال".وجاءت تصريحات رئيس الوزراء وسط استمرار الاضطرابات في يريفان على خلفية موافقة الحكومة على اتفاق كارا باخ، حيث اقتحم محتجون مبنى البرلمان، مطالبين باستقالة باشينيان وإلغاء الاتفاق.