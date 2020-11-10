قوات حفظ السلام الروسية تبدأ الانتشار فى كارا باخ

بدأت قوات حفظ السلام الروسية انتشارها في إقليم كارا باخ صباح اليوم الثلاثاء بالتزامن مع انسحاب القوات الأرمنية منه، بناءًا على اتفاق توصلت إليه موسكو وباكو ويريفان.وحسبما أفادت وكالة أنباء تاس، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها فجر اليوم إن أول أربع طائرات من طراز "إيل-76" تحمل جنود حفظ سلام روس إلى منطقة النزاع في كارا باخ أقلعت من مطار أوليانوفسك-فوستوشني (وسط روسيا)، وعلى متنها أفراد وحدة حفظ السلام والمركبات وناقلات الجنود المدرعة والعتاد".وذكرت الوزارة في وقت سابق أن الوحدة الروسية لحفظ السلام تضم 1960 جنديًا، و90 ناقلة جنود مدرعة، و380 قطعة من المعدات، مضيفة أن عملية نشر القوات في قره باغ تبدأ في السادسة صباح اليوم الثلاثاء.وأضافت، أنه سيتم نشر نقاط مراقبة على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وكاراباخ، وسيقام مركز قيادة للإشراف على مراقبة وقف إطلاق النار قرب مدينة ستيباناكيرت، عاصمة جمهورية قره باغ غير المعترف بها.