رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 الموافق 24 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قوات حفظ السلام الروسية تبدأ الانتشار فى كارا باخ

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 06:40 ص
قوات حفظ السلام الروسية
قوات حفظ السلام الروسية
وكالات
طباعة
بدأت قوات حفظ السلام الروسية انتشارها في إقليم كارا باخ صباح اليوم الثلاثاء بالتزامن مع انسحاب القوات الأرمنية منه، بناءًا على اتفاق توصلت إليه موسكو وباكو ويريفان.

وحسبما أفادت وكالة أنباء تاس، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها فجر اليوم إن أول أربع طائرات من طراز "إيل-76" تحمل جنود حفظ سلام روس إلى منطقة النزاع في كارا باخ أقلعت من مطار أوليانوفسك-فوستوشني (وسط روسيا)، وعلى متنها أفراد وحدة حفظ السلام والمركبات وناقلات الجنود المدرعة والعتاد".

وذكرت الوزارة في وقت سابق أن الوحدة الروسية لحفظ السلام تضم 1960 جنديًا، و90 ناقلة جنود مدرعة، و380 قطعة من المعدات، مضيفة أن عملية نشر القوات في قره باغ تبدأ في السادسة صباح اليوم الثلاثاء.

وأضافت، أنه سيتم نشر نقاط مراقبة على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وكاراباخ، وسيقام مركز قيادة للإشراف على مراقبة وقف إطلاق النار قرب مدينة ستيباناكيرت، عاصمة جمهورية قره باغ غير المعترف بها.

موضوعات متعلقة

انفراد| حسن صقر يشكل «مجلس الزمالك».. وحسن شحاتة في مقعد العضوية

منهم خط الصعيد.. إعدام 10 مجرمين وتسليمهم لذويهم بالمنيا

«كده عيب».. إلهام شاهين تغادر مهرجان الإسكندرية السينمائي

اعترافات قاتل صديقه بقنا: «مشيت ورا كلامها وقتلته»

الصور

image description

«دمياط» تبحث تذليل عقبات الاستثمار

image description

تعيين 3 أساتذة و7 مساعدين بعدد من كليات جامعة أسيوط

image description

محافظ الدقهلية يدشن حملة للقضاء على الطفيليات المعوية بين التلاميذ

image description

حملة مكبرة لتجميل ورفع كفاءة الكباري العلوية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يعتمد المخطط الاستراتيجي لمدينة أبوتيج

الأكثر قراءة

«كده عيب».. إلهام شاهين تغادر مهرجان الإسكندرية السينمائي

انفراد| حسن صقر يشكل «مجلس الزمالك».. وحسن شحاتة في مقعد العضوية

بعد إصابة فايق عزب به.. ما هو مرض المارسا القاتل؟

محمد الباز: «مرتضى منصور له ما له وعليه ما عليه ولا أتوقع هروبه»

إنفوجراف

image description

«مارسا».. تفاصيل مرض فايق العزب (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

نجم الساعة

أحمد زاهر: لن أقدم «فتحى البرنس» فى عمل مستقل.. و«مبحبش أقلد حتى نفسى»

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 10-11-2020

طبيب: نُقييم إمكانية خروج مارادونا من المستشفى

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 10-11-2020

«أُصلي فوق علم الأهلي».. قصة مشجع مهووس بالمارد الأحمر: أحلم بلقاء الخطيب

أيام زمان

صباح رفضت لأنها راقصة.. وصية بديعة مصابنى التى تجاهلها الجميع

«مقابل 18 ألف دولار».. حكاية عرض سينمائي على الملك فاروق للخروج من أزمة مالية

«حافية القدمين والتقليد ملوش رجلين».. أسرار من حياة الراقصة سامية جمال

حكاية الحرب بين الألمان والإنجليز على كوكب الشرق وموسيقار الأجيال

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
سنين عجاف
القس. رفعت فكرى
بناء الإنسان وبناء العالم
لواء.حمدى البطران
السلطة والفوضى
لواء. محسن الفحام
جيل جديد للعطاء
المزيد

الثقافة

فى ذكرى ميلاده.. لماذا كان ممدوح عبدالعليم جزء من ذاكرة جيل بأكمله؟

الروائية جمال حسان تكشف ملامح عملها الجديد «1956»

«مستقبل الدراسات القرآنيّة فى الغرب» بالمعهد الدومنيكى

بيت السحيمى يعرض «فستان أحمر» لفرقة «بصمة»