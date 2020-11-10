محافظ مطروح: ردم وإصلاح الهبوط الأرضى بشارع 15

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، شارع ١٥ بمنطقة الكيلو ٢، فور ورود استغاثة من سكان المنطقة بحدوث هبوط أرضي؛ بسبب تداعيات الطقس السئ وهطول الأمطار الغزيرة على مدار اليومين الماضيين، بحضور رضا جاب الله رئيس مركز مدينة مرسى مطروح، والمهندس إبراهيم خالد مدير شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، والمهندس أحمد نصر رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي بالمحافظة.ووجه محافظ مطروح بسرعة ردم وإصلاح الهبوط الأرضي بالشارع الرئيسي والشوارع الجانبية بالمنطقة، وتسويتها مع إعادة الشئ لأصلة بعد الانتهاء من أعمال حفر الصرف الصحي بالمنطقة، مشددًا على سرعة شفط مياه الأمطار المتراكمة بالمنطقة لتيسير حركة السير للمواطنين.وحرص اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على التواجد بالمنطقة لمتابعة أعمال الإصلاح وتسوية الأرض لأكثر من ساعتين متواصلتين، موجهًا بالتنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية بالمحافظة، وغرفة العمليات الرئيسية بمركز الأزمات بديوان عام المحافظة، ومتابعة شكاوى المواطنين، وسرعة التعامل مع أي بلاغات خلال فترة عدم الاستقرار للسيطرة على كافة الآثار السلبية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية، والتيسير على المواطنين.