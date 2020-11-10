رئيس أذربيجان: اتفاق إنهاء الحرب في قره باخ تاريخى

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، إنه سيتم نشر قوات حفظ سلام في ناجورني قره باخ كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار الجديد.وكان رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، قد أعلن - في وقت سابق من يوم الإثنين وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية - إنه وقع على بيان مع قادة أذربيجان وروسيا بشأن وقف الأعمال القتالية في ناجورني قره باخ، وأن ذلك القرار جاء عقب تحليل معمق للوضع العسكري وبناء على تقييم الأشخاص الذين يعرفون الوضع بشكل أفضل، وأنه وقع على الاتفاق استنادا إلى الاعتقاد بأن هذا هو أفضل حل ممكن للوضع الحالي.وأضاف علييف - في تصريحات نقلتها سبوتنيك - "حقيقة أن لدينا اليوم ثلاثة قادة يوقعون على وثيقة تثبت أن لروسيا دور خاص في تسوية هذا الصراع".وتابع علييف أن "أرمينيا وافقت على تسليم السيطرة على 3 مناطق متاخمة لقره باخ لأذربيجان، الأولى منها بحلول 15 نوفمبر، والأخيرة حتى 1 ديسمبر"، واصفا البيان المشترك لروسيا وأذربيجان وأرمينيا بالتاريخي.وبحسب الرئيس الأذربيجاني، سيتم إنشاء مركز جديد لحفظ السلام في ناجورني قره باخ للإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.وتجددت في 27 سبتمبر الماضي، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم قره باخ المتنازع عليه والمناطق المتاخمة له.