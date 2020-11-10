مستشفى مطروح العام: استقبال 43 حالة من مواطنى الضبعة لإجراء عمليات جراحية

استقبل قسم العمليات بالمستشفى العام حالات قافلة الرمد وجراحة العيون المحولة من مدينة الضبعة لإجراء عمليات جراحية حيث وصل عدد الحالات المحولة 43 حالة منهم 35 حالة مياة بيضاء وزرع عدسات مرنة داخل العين.ومن المقرر أن تبدأ أولى أيام القافلة في مدينة مرسى مطروح اليوم الثلاثاء والتي تأتي تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وتحت إشراف الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي وبنك الشفاء والجمعية الشرعية وتستمر لمدة ثلاثة أيام من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا ومن المقرر حضور ٤٠٠ حالة يوميًا.وفي استعدادات المستشفى العام أوضح الدكتور صبري شعبان نائب المدير بأن الكشف سيكون بمبنى العيادات الخارجية في 4 غرف كشف منفصلة وأربعة غرف عمليات نظرًا لكثرة العدد المتردد على القافلة مع وجود إقامة بسعة 30 سريرا داخلي للحالات التي تحتاج متابعة بعد العملية وكبار السن وذوي الهمم.وتناشد إدارة المستشفى المواطنين ارتداء الماسكات والمحافظة على التباعد الاجتماعي وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي من شأنها منع انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظًا على سلامة الجميع.