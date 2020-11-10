محافظ مطروح: محاسبة الشركات والجهات التى قامت بتنفيذ أعمال رديئة

أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أنه سيتم المحاسبة على أى تقصير أو مخالفة أدت إلى الإضرار بالمصالح العامة والخدمات المقدمة للمواطنين، والتى كشفت عنها تداعيات زيادة كميات سقوط الأمطار والسيول هذا الأسبوع.وأشار "شعيب"، إلى أنه ستتم محاسبة المقاولين والشركات التي قامت بتنفيذ أعمال البنية التحتية، وخاصة الأعمال التي نفذت عام 2018، والتي لم يتم ردمها طبقا للمواصفات والأساليب الهندسية والفنية، ومحاسبة أي شركة أو جهة قامت بتنفيذ أعمال رديئة أو غير مطابقة ترتب عليها هبوط أو كسر بسبب الأمطار.وأوضح أنه ستتم مراجعة أماكن السيول من قبل الري والصرف، وإعداد خطة لمجابهة الكوارث الطبيعية، طبقا للمتغيرات المناخية والتغييرات الجديدة فى تحول مسار مجرى السيول في عدة مناطق، مع الإسراع بحلول فورية لتسيير أعمال الطرق وإعادة الشيئ لأصله تيسيرًا على المواطنين وتخفيف أى أضرار قد تنتج عن زيادة كميات الأمطار الفترة القادمة، خاصة بالأماكن المتضررة التى تم حصرها.ووجه محافظ مطروح رسالة شكر وامتنان للأهالي وتكاتفهم الإنسانى والوطنى وقت الأزمة، والذين أسرعوا في الاشتراك في إخلاء المنازل المتضررة من السيول، وأبدوا استعدادهم لاستقبال الأهالي المتضررة وفتح الوحدات السكنية لهم مع استعداد المحافظة كذلك لتقديم كافة الدعم والمساندة للأهالي.