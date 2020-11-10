فريق بايدن يدعو إدارة الخدمات العامة للإقرار بفوزه

قال مسؤول في الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إن إدارة الخدمات العامة يجب أن تقر بفوز بايدن في الانتخابات على الرئيس الحالي دونالد ترامب لكي تبدأ عملية انتقال السلطة.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، قال المسؤول للصحفيين عبر الهاتف إن إدارة الخدمات العامة عادة ما تقر فوز المرشح الرئاسي عندما يتضح الفائز، وأضاف أن الفريق الانتقالي قد يتخذ إجراءات قانونية.