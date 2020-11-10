البرازيل تسجل نحو 11 ألف إصابة جديدة بكورونا

سجلت البرازيل 10917 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى خمسة ملايين و590025 إصابة.وقالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت أيضا 231 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 161106.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة " ووهان " الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.