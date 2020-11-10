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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الكرملين ينفى أى صلة بين اتفاق قره باغ وحادث إسقاط المروحية الروسية

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 03:01 ص
دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف
عبير سليم
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نفى دميتري بيسكوف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، اليوم الثلاثاء، أي صلة لاتفاق وقف الحرب في قره باغ بحادث إسقاط القوات الأذربيجانية المروحية الروسية بالخطأ الذي سبق الاتفاق.

وقال «بيسكوف»، وفق ما نقلت صحيفة «لينتارو» الروسية: «العمل على الاتفاق بدأ قبل وقت طويل من حادث المروحية».

وأعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان عن توقيع اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ينص على إنهاء الحرب في قره باغ اعتبارًا من الـ10 من نوفمبر الجاري، وإرسال قوة حفظ سلام روسية إلى المنطقة.

وسقطت مساء أمس الإثنين، مروحية روسية من طراز «Mi-24» من اتجاه مدينة ناخيتشيفان الأذربيجانية.

وحسب وزارة الدفاع الروسية، فقد رافقت المروحية قافلة لقاعدة عسكرية روسية في أرمينيا وتعرضت لإصابتها بصاروخ محمول، أطلقته القوات الأذرية، مما أسفر عن إعطاب المروحية ومقتل اثنين من طاقمها وإصابة ثالث.

واعترفت أذربيجان بمسؤوليتها عن الحادث، واعتذر علييف لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، وفتحت أذربيجان تحقيقًا في الحادث وأعلنت استعدادها لتعويض الجانب الروسي.

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