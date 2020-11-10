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عالم

20155 إصابة جديدة بكورونا فى فرنسا

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 04:18 ص
كورونا فى فرنسا
كورونا فى فرنسا
عبير سليم
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أعلن مدير هيئة الصحة في فرنسا جيروم سالومون، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 551 وفاة، و20155 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

و أكد سالومون وفق ما نقلت رويترز، أنه بذلك يقفز إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و807479 حالة، وهو رابع أكبر إجمالي في العالم.

وقال: "لقد وصل إجمالي وفيات الفيروس في البلاد إلى 40987 حالة".

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