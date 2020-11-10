20155 إصابة جديدة بكورونا فى فرنسا
الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 04:18 ص
عبير سليمطباعة
أعلن مدير هيئة الصحة في فرنسا جيروم سالومون، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 551 وفاة، و20155 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
و أكد سالومون وفق ما نقلت رويترز، أنه بذلك يقفز إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و807479 حالة، وهو رابع أكبر إجمالي في العالم.
وقال: "لقد وصل إجمالي وفيات الفيروس في البلاد إلى 40987 حالة".
و أكد سالومون وفق ما نقلت رويترز، أنه بذلك يقفز إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و807479 حالة، وهو رابع أكبر إجمالي في العالم.
وقال: "لقد وصل إجمالي وفيات الفيروس في البلاد إلى 40987 حالة".