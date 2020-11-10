20155 إصابة جديدة بكورونا فى فرنسا

أعلن مدير هيئة الصحة في فرنسا جيروم سالومون، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 551 وفاة، و20155 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.و أكد سالومون وفق ما نقلت رويترز، أنه بذلك يقفز إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و807479 حالة، وهو رابع أكبر إجمالي في العالم.وقال: "لقد وصل إجمالي وفيات الفيروس في البلاد إلى 40987 حالة".