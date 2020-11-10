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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الروائية جمال حسان تكشف ملامح عملها الجديد «1956»

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 02:39 ص
جمال حسان
جمال حسان
نضال ممدوح
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تصدر قريبًا عن دار النسيم للنشر والتوزيع٬ أحدث كتابات الروائية جمال حسان٬ رواية «1956»، وفي تصريحات خاصة لــ«الدستور» كشفت «حسان» عن أجواء عملها الروائي الجديد٬ مشيرة إلي أنه: «تدور وقائع الرواية في الفترة ما بين تأميم قناة السويس في يوليو1956، وتنسحاب القوات المعتدية عن بورسعيد فى أواخر ديسمبر 1956، وتعود بأبطالها إلى حفر قناة السويس وسنوات المقاومة وأعمال الفدائيين أُثناء الإحتلال البريطاني وقبضته الحديدية على البلاد من خلال قواته المتمركزة في قاعدتهم الرئيسية على خط قناة السويس».

تابعت موضحة: «تظهر الرواية التحديات أمام رجال الثورة المصرية الوليدة والرئيس عبد الناصر في الصعوبات التي تقف عثرة في سبيل تنمية موارد البلاد، ثم تجد مصر نفسها بكافة أهلها على مسرح أحداث العالم في أيام فارقة، حين يتم الإتفاق سرًا بين شركاء العدوان الثلاثي على خطة الغزو لتحطيم القدرة الحربية لمصر، وإسقاط عبد الناصر واحتلال القناة».

كما خصتنا بمقتطف من الرواية: «استفاقت ومسحت وجهها بالماء وصففت شعرها وإرتدت فستانها المحلي بشرائط الدانتيلا والكرانيش الذي حاكته أم نادي، ويبرز خصرها المنحوت وفتنة جسمها المخفية.

وجدت نفسها تسير بثقة عبر الحواري والأزقة حتى وصلت إلى شارع محمد على التجاري، وقبل نهايته إصطدمت بحاجز ضخم من الأسلاك الشائكة فاصلًا بين حي العرب وحي الإفرنج، خلفه وقفت مجموعات من جنود الإنجليز بأسلحتهم يدقون الأرض جيئة وذهابًا بخيلاء وقرف وقد خلا الشارع تقريبًا من المارة».

وقفت تتأمل أقرب جندي إنجلييى وهو يبتسم لها.
رفعت رأسها نحو السماء وأشارت بيدها – بص فوق...إنت شايف ربنا؟
أشار بيده – طائرات إنجليز.
هتفت: ربنا كبير وفوق كل طائرات الإنجليز.
-بالمناسبة...يمكن لى التحدث معك بالعربية بدرجة جيدة.
ركزت انتباهها فى وجهه الأشقر الطويل وحدقت فى عينيه الرماديتيين ورموشه شبه غائبه – أنت تسخر منى...تقول ساذجة...وتحاول نصب فخ لأنى بنت ووحدى؟.

يذكر أن «حسان» سبق وصدرت لها روايات: «بورفؤاد..وقائع سنوات الجمر٬ من شدوان إلي بور توفيق٬ والطريق إلي بودابست»، وهي ثلاثية تتناول وقائع سنوات الجمر في مصر منذ منتصف الخمسينيات لمنتصف الستينبات.

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