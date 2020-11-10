بريطانيا.. البرلمان يفشل مساعى جونسون لخرق بنود معاهدة بريكست

أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، بتعرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لـ"هزيمة فادحة" في بالبرلمان، في مشاريع قوانين طرحها تسمح له بخرق شروط معاهدة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.وصوت مجلس اللوردات بأغلبية 433 صوتا مقابل 165، لإزالة بند رئيسي في جزء من مشروع القانون، الذي من شأنه أن يمنح الوزراء سلطة إلغاء أجزاء من معاهدة الخروج المتعلقة بأيرلندا الشمالية، من جانب واحد.