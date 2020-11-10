فى ذكرى ميلاده.. لماذا كان ممدوح عبدالعليم جزء من ذاكرة جيل بأكمله؟

وجهه الهادئ يشعرك بأنه صديق أو شقيق٬ يمكنك أن تتبادل معه قليل من الثرثرة الحميمية٬ كما تفعل مع زميل العمل أو الدراسة٬ ورغم عينيه الملونتين٬ إلا أنه أقنعك تماما بأنه العمدة الصارم الحازم٬ ومادة خام للحنان وأن كان لا يظهرها٬ سنديانة عتيقة صلبة٬ تسند ظهر أمه الأرملة التي ثكلت إبنها الأصغر٬ آخر العنقود٬ كان لزاما عليه٬ أن يترك حياته وأحلامه ودراسته الجامعية٬ أنه العمدة "رفيع بيه.. سلطان العزايزي"٬ الذي أبدع في تقديمه الفنان ممدوح عبدالعليم في مسلسل "الضوء الشارد".وفي ذكرى ميلاد الفنان ممدوح عبدالعليم والذي ولد في مثل هذا اليوم الموافق 10 نوفمبر ولكن من عام 1956، يتذكر له جيل كامل دوره في مسلسل "الضوء الشارد"، الذي استطاع من خلاله تقديم شخصية العمدة٬ في رفيع بيه والذي كان عبارة عن الملاذ الآمن الذي يلجأ إليه الجميع٬ يستظلون بظله٬ لا يترددون في اللجوء إليه٬ يلتمسون منه الدفاع عن حقوقهم ولو كانت "رئيسة" الغازية المرفوضة من الجميع٬ يحميها رفيع بيه٬ ويأخذ لها حقها من عائلة وهبي السوالمي الثري الطفيلي الذي اغتني من تجارة الآثار وتهريبها.نجح ممدوح عبدالعليم٬ في استبطان روح رفيع بيه٬ وقدم دورا من أجمل الأدوار التي تناولت تيمة الرجل متدفق العاطفة لكنه لا يترجمها في مشاعر أو كلمات٬ إنما تنعكس روحه الطيبة المحبة٬ بأفعاله ورؤيته للعالم والحياة٬ وحدبه علي الجميع وإن كان يظهر الصرامة والحزم في تعاملاته معهم.