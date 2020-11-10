رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 الموافق 24 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الليلة.. صابر الرباعى يختتم الدورة الـ29 من مهرجان الموسيقى العربية

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 07:16 ص
صابر الرباعى
صابر الرباعى
حسن أمين
طباعة
تختتم مساء اليوم الثلاثاء الدورة التاسعة والعشرون من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر والمقام على مسرح النافورة الجديد.

ومن المقرر أن يحيي حفل الختام المطرب التونسي صابر الرباعي برقة الأوركسترا بقيادة المايسترو هاني فرحات.

وتسلم الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، جوائز مسابقة الدكتورة رتيبة الحفنى للعزف والغناء، والتى صاحبت الدورة 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، بحضور الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا، والفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر، وذلك فى حفل الختام المقام فى الثامنة مساء.

وتنقسم المسابقة إلى "مسابقة الأغنية الجديدة، ومسابقة العزف على آلة التشيللو، ومسابقة الغناء العربي للشباب، ومسابقة الغناء العربي لذوي الاحتياجات الخاصة من"الشباب"، ومسابقة الغناء العربي للأطفال، ومسابقة الغناء العربي للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة" وتم اختيار 3 فائزين لكل جائزة باستثناء جائزة الأغنية الجديدة.

موضوعات متعلقة

«كده عيب».. إلهام شاهين تغادر مهرجان الإسكندرية السينمائي

الداخلية تضبط قضايا اختلاس واستغلال نفوذ بـ4.3 مليار جنيه

محمد الباز: «مرتضى منصور له ما له وعليه ما عليه ولا أتوقع هروبه»

«حسب الله وأبوحامد ومرتضى».. أبرز النواب الخاسرين من الجولة الأولى

الصور

image description

«دمياط» تبحث تذليل عقبات الاستثمار

image description

تعيين 3 أساتذة و7 مساعدين بعدد من كليات جامعة أسيوط

image description

محافظ الدقهلية يدشن حملة للقضاء على الطفيليات المعوية بين التلاميذ

image description

حملة مكبرة لتجميل ورفع كفاءة الكباري العلوية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يعتمد المخطط الاستراتيجي لمدينة أبوتيج

الأكثر قراءة

«كده عيب».. إلهام شاهين تغادر مهرجان الإسكندرية السينمائي

انفراد| حسن صقر يشكل «مجلس الزمالك».. وحسن شحاتة في مقعد العضوية

بعد إصابة فايق عزب به.. ما هو مرض المارسا القاتل؟

محمد الباز: «مرتضى منصور له ما له وعليه ما عليه ولا أتوقع هروبه»

إنفوجراف

image description

«مارسا».. تفاصيل مرض فايق العزب (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

نجم الساعة

أحمد زاهر: لن أقدم «فتحى البرنس» فى عمل مستقل.. و«مبحبش أقلد حتى نفسى»

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 10-11-2020

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 10-11-2020

«أُصلي فوق علم الأهلي».. قصة مشجع مهووس بالمارد الأحمر: أحلم بلقاء الخطيب

عبداللطيف الدوماني ضيف برنامج «BE oNTlME» علي قناة oN

أيام زمان

صباح رفضت لأنها راقصة.. وصية بديعة مصابنى التى تجاهلها الجميع

«مقابل 18 ألف دولار».. حكاية عرض سينمائي على الملك فاروق للخروج من أزمة مالية

«حافية القدمين والتقليد ملوش رجلين».. أسرار من حياة الراقصة سامية جمال

حكاية الحرب بين الألمان والإنجليز على كوكب الشرق وموسيقار الأجيال

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
سنين عجاف
القس. رفعت فكرى
بناء الإنسان وبناء العالم
لواء.حمدى البطران
السلطة والفوضى
لواء. محسن الفحام
جيل جديد للعطاء
المزيد

الثقافة

فى ذكرى ميلاده.. لماذا كان ممدوح عبدالعليم جزء من ذاكرة جيل بأكمله؟

الروائية جمال حسان تكشف ملامح عملها الجديد «1956»

«مستقبل الدراسات القرآنيّة فى الغرب» بالمعهد الدومنيكى

بيت السحيمى يعرض «فستان أحمر» لفرقة «بصمة»