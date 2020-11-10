الليلة.. صابر الرباعى يختتم الدورة الـ29 من مهرجان الموسيقى العربية

تختتم مساء اليوم الثلاثاء الدورة التاسعة والعشرون من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر والمقام على مسرح النافورة الجديد.ومن المقرر أن يحيي حفل الختام المطرب التونسي صابر الرباعي برقة الأوركسترا بقيادة المايسترو هاني فرحات.وتسلم الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، جوائز مسابقة الدكتورة رتيبة الحفنى للعزف والغناء، والتى صاحبت الدورة 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، بحضور الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا، والفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر، وذلك فى حفل الختام المقام فى الثامنة مساء.وتنقسم المسابقة إلى "مسابقة الأغنية الجديدة، ومسابقة العزف على آلة التشيللو، ومسابقة الغناء العربي للشباب، ومسابقة الغناء العربي لذوي الاحتياجات الخاصة من"الشباب"، ومسابقة الغناء العربي للأطفال، ومسابقة الغناء العربي للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة" وتم اختيار 3 فائزين لكل جائزة باستثناء جائزة الأغنية الجديدة.