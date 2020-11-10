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الثقافة

بيت السحيمى يعرض «فستان أحمر» لفرقة «بصمة»

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 02:14 ص
بيت السحيمى
بيت السحيمى
نضال ممدوح
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يستضيف مركز إبداع بيت السحيمى بشارع المعز، في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، العرض المسرحى "فستان أحمر"، والذي تقدمه فرقة بصمة للمسرح المجتمعى والتفاعلى.

ويتناول العرض قضايا العنف المجتمعى ضد المرأة مثل: الختان، التحرش، الزواج المبكر والعنف الأسرى وغيرها٬ ومكانة المرأة وتعزيز مكانتها ودورها فى المجتمع.

يعد العرض نتاجًا لورشة عمل استمرت 6 أشهر على كيفية استخدام الفنون وبخاصة فنون الأداء لمعالجة القضايا الاجتماعية وأحداث تغييرات إيجابية على المستوى النفسي والاجتماعي سواء للجمهور وفريق العمل، من خلال متدربين يقفون لأول مرة على خشبة المسرح.

يشرف على الورشة وتدريب الممثلين: مخرج العرض شريف القزاز وهو مخرج العرض واستشارى تأهيل بالفن ومخرج مسرحى تفاعلى.

ويقام العرض مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.
فستان أحمر
فستان أحمر

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