ندوة حول الصحة النفسية وعرض فيلم بمكتبة مصر الجديدة

تعقد مكتبة مصر الجديدة العامة بهليوبوليس٬ بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية٬ في الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء٬ ندوة بعنوان "استثمر في صحتك النفسية" والتي يقدمها الدكتور محمد علىعضو الأمانة العامة للصحة النفسية.ويتخلل الندوة عرض الفيلم الروائي الطويل the pursuit of happiness أو "السعي للسعادة" للنجم ويلي سميث ومن إخراج جابرييل موتشينو ومن إنتاج عام 2006.تدور أحداث الفيلم فى إطار من الدراما حول "كريس" الذى يحاول بكل الطرق توفير الراحة لأسرته الصغيرة، حيث إنه بعد أن تتركه زوجته بسبب الفقر ولأنه لا يملك وظيفة، ويقرر أن يتعلم مهنة جديدة ليحصل منها على المال الكافى ليسعد به ابنه الصغير٬ وبعد كثير من التعب الشاق ينجح فى الوصول إلى هدفة.