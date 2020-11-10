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الثقافة

«الريح فى أشجار الصفصاف» رحلة خيالية ترتكز على أربعة حيوانات

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 02:08 ص
الريح فى أشجار الصفصاف
الريح فى أشجار الصفصاف
نضال ممدوح
طباعة
صدرت مؤخرا عن دار الرافدين للنشر٬ النسخة العربية لرواية "الريح في أشجار الصفصاف" تأليف كينيث جراهام٬ ومن ترجمة زينب بني سعد٬ والتي تشير في مقدمتها لترجمة الرواية إلى أنها رواية مغامرات بامتياز، وهي وإن صٌنّفت على أنها رواية أطفال، إلا أن تأثيرها العميق على كل الأعمار حول العالم لا يخفى على أي مطلّع على التاريخ الأدبي.

ويغوص بنا المؤلّف في رحلة خيالية ترتكز على أربعة حيوانات تقرر هجر الحياة الرتيبة والمضي برحلة عجائبية مليئة بالمغامرات الساحرة، لتشكل هذه الرحلة مسرحًا لصراعات تطرح من خلالها أسئلة مثيرة حول الأخلاق والصداقة والطبيعة لتعزز الجوانب الإنسانية والتربوية في شخصية كل قارئ لها.

المثير أن جذور هذه الرواية بدأت بقصص شفاهية كان المؤلف يرويها لطفله قبل النوم، ثم عمل على تحويلها إلى رواية حققت نجاحًا منقطع النظير، حتى أن شهرتها وصلت إلى رؤساء دول عظمى ظلوا يعيدون قراءتها مرات ومرات.

الصراع المثير بين الخير والشر، اختبارات الصداقة، دموع الحزن والفرح، وفلسفة الحياة التي لا تزدهر إلا بمغامرة تضفي عليها المتعة والمعنى، كل هذا وأكثر في هذه الرواية المدهشة.

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