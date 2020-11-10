قطار مهرجان الموسيقى العربية 29 يصل المحطة قبل الأخيرة (صور)

وصل قطار مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته التاسعة والعشرون، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية علي مسرح النافورة، إلى محطته قبل الأخيرة، حيث تولى قيادة الليلة التاسعة من المهرجان المايسترو أحمد عامر.وأحيا الليلة التاسعة من فاعليات المهرجان كل من النجم مدحت صالح، والمطرب اللبناني سعد رمضان، والمطربة إيمان عبد الغني، والموسيقار عمرو سليم.وافتتح المطرب اللباني سعد رمضان فاعليات اليوم التاسع من المهرجان بمزيجًا من الطرب المصري واللبناني منها «حلوة يا بلدي، شو محسودين، فوق النخل، قدك المياس، آخ يا بيروت، مهزوم، سهر الليالي، وعلي رمش عيونها».ثم صعدت المطربة إيمان عبد الغني على المسرح بصوت يحمل طابع الأصالة العربية، حيث تغنت بكوكبة من أشهر الغنائيات منها «جرحتني عيونه السودا، بعتلي نظرة، إن راح منك يا عين، في يوم ليلة»، ومن الأعمال المعاصرة «خليك حبيبي».واختتم المطرب مدحت صالح الليلة التاسعة من المهرجان بنخبة مميزة من أعمال زمن الفن الجميل هي «يا واحشني رد عليا،وبتسال ليه عليا، والحلوة داير شباكها، يا جميل ياللي هنا، والنبي يا جميل، مش كفاية يا حبيبي، ما انحرمش العمر منك، بان عليا حبه»، بجانب أعماله الخاصة التي عبرت عن مشاعر أبناء جيله، منها« زي ما هي حبها،جاي علي نفسك ليه، المليونيرات، الدنيا لو تيجي، وأنا ابن مصر».ومن المقرر أن تختم مساء غد الثلاثاء فاعليات المهرجان بحفل غنائي يحييه المطرب التونسي صابر الرباعي.