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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بمتابعه منع وحظر زراعه الأرز ووقفها من المهد قبل زراعتها الموسم القادم، مضيفا بضروره نشر التوعيه بين المزراعين بأهميه تطوير انظمه الري وذلك لترشيد استهلاك المياه

تفاصيل اجتماع محافظ الوادى الجديد مع الجهاز التنفيذى لـ«الداخلة»

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 01:51 ص
اجتماع محافظ الوادى
اجتماع محافظ الوادى الجديد
محمد مهدي
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وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بمتابعة منع وحظر زراعة الأرز ووقفها من المهد قبل زراعتها الموسم القادم، مؤكدًا على ضرورة نشر التوعية بين المزارعين بأهمية تطوير أنظمة الري، وذلك لترشيد استهلاك المياه.

وشدد المحافظ، خلال لقائه مع أعضاء الجهاز التنفيذي بمركز الداخلة، بحضور نبيل حنفي، رئيس المركز، على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على تيسيرها وتسهيلها، وإعادة هيكلة العمالة بالوحدات المحلية للقرى والاستفادة من العمالة الزائدة غير المستغلة.

وكلف الزملوط بسرعة الانتهاء من إعداد الموقف التنفيذي لجميع المشروعات الاستثمارية للوقوف على مدى جديتها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين وغير الجادين، ووضع لافتات إرشادية بأسماء القرى والمنشآت العامة والحيوية توضح مواقعها وحدودها.
اجتماع محافظ الوادى الجديد
اجتماع محافظ الوادى الجديد
اجتماع محافظ الوادى الجديد
اجتماع محافظ الوادى الجديد
اجتماع محافظ الوادى الجديد
اجتماع محافظ الوادى الجديد

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