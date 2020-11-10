تفاصيل اجتماع محافظ الوادى الجديد مع الجهاز التنفيذى لـ«الداخلة»

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بمتابعة منع وحظر زراعة الأرز ووقفها من المهد قبل زراعتها الموسم القادم، مؤكدًا على ضرورة نشر التوعية بين المزارعين بأهمية تطوير أنظمة الري، وذلك لترشيد استهلاك المياه.وشدد المحافظ، خلال لقائه مع أعضاء الجهاز التنفيذي بمركز الداخلة، بحضور نبيل حنفي، رئيس المركز، على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على تيسيرها وتسهيلها، وإعادة هيكلة العمالة بالوحدات المحلية للقرى والاستفادة من العمالة الزائدة غير المستغلة.وكلف الزملوط بسرعة الانتهاء من إعداد الموقف التنفيذي لجميع المشروعات الاستثمارية للوقوف على مدى جديتها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين وغير الجادين، ووضع لافتات إرشادية بأسماء القرى والمنشآت العامة والحيوية توضح مواقعها وحدودها.