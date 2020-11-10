الليلة.. مكارم الغمرى بضيافة «سلسلة قراءة فى كتاب مترجم»

تحل الدكتورة مكارم الغمري٬ عميدة كلية الألسن بجامعة عين شمس الأسبق، والفائزة بجائزة بوشكين في الأدب، في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء٬ بضيافة برنامج "سلسلة قراءة في كتاب مترجم"٬ في إطار فعاليات برنامج دعم مبادرة "الثقافة بين إيديك".ومن المقرر أن تقدم "الغمري"، قراءة في أحدث ترجماتها كتاب "تحرير تولستوي" لإيفان بونين والصادر حديثا عن مشروع كلمة للترجمة بدولة الإمارات العربية المتحدة.وتشير "الغمري" في مقدمة ترجمتها للكتاب إلى أن: يعد كتاب "تحرير تولستوي" من المصادر المهمة التي تناولت السيرة الذاتية والفكرية للأديب والمفكر الروسي ليف تولستوي.ويجمع "تحرير تولستوي" بين عناصر الدراسة البيوجرافية، وأدب المذكرات، والدراسة النقدية، والعمل الأدبي، من خلال بناء نص غير تقليدي.