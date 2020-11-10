اليوم.. لقاء مع ناصر عبد الرحمن بمركز الحرية للإبداع

تستقبل قاعة توفيق الحكيم التابعة لمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية٬ ضمن فعاليات مهرجان الأسكندرية السينمائي٬ في الحادية عشر من صباح اليوم الثلاثاء٬ لقاءً مفتوحًا مع الكاتب السيناريست ناصر عبد الرحمن.ويتحدث "عبدالرحمن"، في اللقاء، حول مسيرته الفنية والإبداعية والمراحل التي مر بها منذ بدايته حتى اليوم٬ وأهم الأعمال التي قدمها للشاشة الكبيرة أو الدراما التليفزيونية.بدأ "عبد الرحمن" حياته المهنية بفيلم المدينة 1999، والذي نال استحسانًا نقديًا واسعًا وقتها، لكنه توقف عن العمل لفترة، حتى عاد عام 2001 بفيلم "جرانيتا"، وتوقف بعده مجددًا ليعود عام 2007 بآخر ما أخرج يوسف شاهين فيلم "هي فوضى"، وتوالت أفلامه: "حين ميسرة"٬ "الغابة"٬ "جنينة الأسماك"٬ "كف القمر"٬ و"دكان شحاتة".كما قدم للتليفزيون مسلسلات: "جبل الحلال"٬ "أرض النعام"٬ "موسي"٬ الدولي وغيرها.