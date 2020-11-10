رئيس البرازيل: سنشترى أى لقاح ضد كورونا تعتمده وزارة الصحة

أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، أن الحكومة الفدرالية ستشتري أي لقاح ضد فيروس كورونا توافق عليه وزارة الصحة البرازيلية.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، قال متحدث باسم شركة "فايزر": "إن الحكومة البرازيلية تجري محادثات مع الشركة لشراء لقاح تجريبي لفيروس كورونا، لإدراجه في برنامج التطعيم الوطني البرازيلي".وكانت أعلنت شركة "فايزر" أنه بناء على نتائج التجارب الأولية، فإن لقاحها فعال بنسبة تزيد عن 90٪.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.